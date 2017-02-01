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Владивосток официально утвердили на двухтысячной купюре

Владивосток официально утвердили на двухтысячной купюре
Русский мост украсит одну сторону новой банкноты, другую - космодром Восточный
14 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", cbr.ru

Владивосток официально утвердили на двухтысячной купюре. Такое решение принял совет директоров Банка России, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Одну сторону новой «дальневосточной» купюры украсит мост на остров Русский во Владивостоке, а другую – космодром Восточный в Амурской области. На банкноте номиналом 200 рублей разместятся символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

На официальном сайте Банка России сообщается, что совет директоров принял такое решение по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года. Когда именно состоится выпуск купюр, ещё неизвестно.


 

Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. Его номинантами стали более 5000 достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийского голосования, в котором приняли участие более 3 миллионов человек, и определились победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия 1».

РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2016 году слова, спетые Ильёй Лагутенко много лет, стали реальностью. Дальний Восток вместе с Севастополем победил в общероссийском голосовании по выбору территорий, которые украсят банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

Этой громкой и яркой победе предшествовала большая история. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в апреле 2016-го сделала заявление, что в следующем году в России появятся новые деньги номиналом 200 и 2000 рублей. Столица Приморья сразу же включилась в негласное голосование за почётное право. Сначала главным соперником Владивостока стала Чечня. Позднее краевой центр начал обрастать всё большим количеством конкурентов, и с первых же дней Владивосток выбился в лидеры.

После старта официального голосования борьбу за деньги вели два приморских символа - Золотой и Русский мосты. Они вошли в полуфинальный список  49 городов России с 76 символами. Однако по итогам второго этапа в финал попал только Русский мост. Объект саммита АТЭС начал борьбу за место на купюрах вместе с космодромом Восточный – организаторы объединили их в одну территорию «Дальний Восток». За неделю до окончания голосования Дальний Восток вышел на вторую строчку, однако вслед ему дышит Казань. Жители края поддерживали регион не только в онлайн-режиме, но и офлайн, во время дня открытых дверей в отделениях Центробанка.

 
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