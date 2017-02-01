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Глава МЧС России оценил готовность Приморья к весенним паводкам

Глава МЧС России оценил готовность Приморья к весенним паводкам
По словам Владимира Пучкова, корпус спасателей в регионе решено усилить
19 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

На сегодняшнем заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок» в Приморье глава российского МЧС Владимир Пучков доложил о результатах проделанной спасателями работы и о перспективах на ближайшее будущее. Он сообщил, что в Приморье увеличат группировку сил МЧС в преддверии весенних паводков.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что в правительстве уже обсудили дополнительные меры помощи Приморью для скорейшего завершения ликвидации последствий наводнения 2016 года. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что стихия нанесла краю значительный ущерб: были подтоплены 170 населённых пунктов,  11 тысяч домов, в которых проживали более 40 тысяч человек. В крае было разрушено более 540 километров дорог, почти 500 из них признаны непригодными для проживания. На ликвидацию последствий тайфуна из федерального и краевого бюджетов направлено 1,3 миллиарда рублей.

Владимир Пучков отметил, что в регионе активно идёт подготовка к весеннему паводку, предприняты все меры, чтобы не допустить подобной ситуации в этом году. Во всех муниципальных образованиях Приморья восстанавливают системы инженерной защиты, налаживают водозаборы. В край поставлена дополнительная техника, которая может помочь защитить населённые пункты от наводнений. Вчера в Хасанском районе на боевое дежурство поставлена новая пожарно-спасательная часть, в ведении которой будет территория муниципалитета  и новый экологический тоннель.

«Мы наладили взаимодействие с китайскими коллегами по предупреждению всех опасных явлений. Хочу заверить жителей края, что территориальная система защиты от ЧС в Приморье подготовлена к весеннему половодью и оказанию помощи людям при резких изменениях погодных условий», - заявил Владимир Пучков.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поблагодарил федеральные власти и МЧС за оперативно принятые меры по ликвидации последствий стихии в крае.

 
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