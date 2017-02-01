Во Владивостоке после "депутатской" стройки началась проверка скверов

Во Владивостоке после истории с депутатским магазином, из-за которого жители едва не остались без сквера, началась «проверка» и сведение в единый реестр всех парков приморской столицы. С этой инициативой выступил городской депутат Юрий Кучин, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Представитель КПРФ Юрий Кучин на своей странице в Facebook обнародовал реестр скверов и парков, документально закреплённых на территории города. Однако, уточнил народный избранник, многие зелёные территории, которые по факту являются парками и скверами, считаются зоной жилой застройки, и поэтому им грозит уничтожение.

«Именно так произошло со сквером Игнатьева на Первой Речке и со сквером на Бестужева. Прошу читателей дополнять этот реестр парков и скверов своими предложениями. Ваша информация будет обработана и отправлена в администрацию города Владивостока и Приморского края, и в дальнейшем я буду контролировать принятие этих предложений властями», - написал депутат.

В список «подконтрольных» объектов вошли 84 территории - парк Минного городка, Дальзаводской, Адмиральский, Чеховский, Театральный, Курсантский скверы, Покровский парк, различные видовые площадки, архитектурные сооружения, аллеи, зоны отдыха и многое другое.

Инициативу Юрия Кучина поддержали его читатели: «Хорошее дело!». Некоторые даже сразу начали дополнять список своими адресами. Так, по мнению пользователей, в реестр важно включить сквер между домами 3, 5 и 18 на Некрасовском переулке, на Карбышева, 50/1 и 50, а также на Карбышева, 52.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно освещало стройку супермаркета на Бестужева, 40 и конфликт вокруг неё. В начале декабря рабочие компании «Версат» (учредителем является депутат городской думы Дмитрий Сулеев) огородили территорию местного сквера и начали готовить там строительную площадку. После общественных акций протеста администрация Владивостока отозвала разрешение на строительство у «Версата». Спустя две недели рабочие свернули стройку. Сейчас «депутатский» клочок земли превратился в грязный пустырь, хотя представители «Версата» обещают привести в порядок территорию.







