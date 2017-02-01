С 1 февраля в Приморье начали запись детей в школу

С сегодняшнего дня родители будущих первоклассников могут начинать подавать документы на запись в школу. Однако до 30 июня записаться можно только в школы по месту жительства. Тем, кто наметил для своих детей отдалённые престижные школы, придётся подождать лета.

Традиционно приём документов дошкольников проходит в Приморье в два этапа. Как сообщили сотрудники департамента образования и науки, первый этап длится с 1 февраля по 30 июня. Второй этап начинается 1 июля и заканчивается 5 сентября – в этот промежуток времени уже не действует строгая привязка к месту жительства, и при наличии свободных мест в классах ребёнка можно записать в любую школу.

При подаче заявления родители или законные представители будущих первоклассников предоставляют собственный паспорт, оригинал свидетельства о рождении ребенка и его ксерокопию, оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания и его ксерокопию. Могут пригодиться и иные документы. Медицинская карта не является обязательным документом для зачисления в школу.

Если ребенок не является гражданином России, его родителям или законным представителям придется также предоставить заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав обучающегося, заверенные копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Вне очереди в школу могут записать детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что подать документы на зачисление ребенка в первый класс можно не только лично, но и через портал «Госуслуги» или многофункциональный центр.