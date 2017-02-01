Сегодня среда, 01 февраля 2017 года, 17:49
В Приморье из-за вирусов закрыты 7 школ и 73 детсадовских группы
В Приморье из-за вирусов закрыты 7 школ и 73 детсадовских группы
Бренд "Наш выбор 27" не нашли в крупных торговых сетях Хабаровска
Бренд "Наш выбор 27" не нашли в крупных торговых сетях Хабаровска
Нонна Лепёхина отказалась давать показания в суде
Нонна Лепёхина отказалась давать показания в суде
Хабаровск подготовит железнодорожников для КНДР
Хабаровск подготовит железнодорожников для КНДР
Приморские куры снесли в 2016 году более 350 тысяч яиц
Приморские куры снесли в 2016 году более 350 тысяч яиц
Регионы:


Популярное
%31.%01.%2017
Депутаты Находки готовы рассказать об угольной пыли президенту Путину
%31.%01.%2017
Предприимчивые приморцы растаскивают горящее судно на металл
сегодня, 15:13
Банк "Приморье" свернул важный проект
%31.%01.%2017
Во ВГУЭС достраивают 27-этажный дом для преподавателей
сегодня, 08:29
Сегодня часть Владивостока останется без света
%31.%01.%2017
Юрий Трутнев: в свободном порту уже более 160 резидентов
сегодня, 11:05
Дорогу к владивостокскому фуникулёру сковала мощная пробка
сегодня, 09:15
Комсомольск-на-Амуре и столицу Приморья свяжут прямые авиарейсы
сегодня, 13:57
Приморская селянка напилась и обвинила сожителя в педофилии
сегодня, 14:35
В Приморье семья организовала подпольное казино

Обсуждаемое
%31.%01.%2017
12

Депутаты Находки готовы рассказать об угольной пыли президенту Путину
сегодня, 11:35
6

Хабаровчанин выступил с протестом против извращений
%31.%01.%2017
3

"Единая Россия" поставила на контроль установку окон в школах Приморья
сегодня, 10:10
3

Приморский "Адмирал" потерпел досадное поражение от аутсайдера КХЛ
сегодня, 15:13
2

Банк "Приморье" свернул важный проект
%31.%01.%2017
2

Юрий Трутнев: в свободном порту уже более 160 резидентов
сегодня, 13:27
1

Во Владивостоке перенесли суд о "чести и достоинстве" океанариума
сегодня, 13:50
1

Шпорт хочет расширить границы Хабаровского края за счёт своего гектара
сегодня, 14:38
1

Приморские куры снесли в 2016 году более 350 тысяч яиц
полчаса назад
1

Нонна Лепёхина отказалась давать показания в суде
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока 30.01.2017
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 926



Система Orphus

В Приморье из-за вирусов закрыты 7 школ и 73 детсадовских группы

В Приморье из-за вирусов закрыты 7 школ и 73 детсадовских группы
Во Владивостоке заболевших регистрируют и среди взрослого населения
только что
Здоровье | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Из-за распространения ОРВИ и гриппа в Приморском крае пришлось временно закрыть 7 школ. Однако эпидемии в регионе не наблюдается, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

На прошлой неделе врачи не зарегистрировали превышение эпидемического порога среди населения Приморского края. Непосредственно во Владивостоке эпидемический порог повышен лишь на 18,6 % - не только за счёт детей до 6 лет, но и за счёт населения старше 15 лет.

В Приморском крае с начала эпидемиологического сезона обследован 1091 человек, при проведении диагностики РНК вируса гриппа А (H3N2) обнаружены в 184 случаях (10,5 %), РНК вируса гриппа В в 25 случаях (1,5 %), РНК вируса гриппа A (H1N1) pdm09 обнаружены в 3 случаях. Среди вирусов негриппозной этиологии циркулируют вирусы парагриппа – 10 (1,1 %), аденовирусы - 16 (1,8 %), РС-вирусы – 31 (3,6 %) и другие вирусы (бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы,  коронавирусы) – 93 ( 10,8 %).

К сегодняшнему дню также приостановлен учебный процесс в 7 школах на территории края. Частично не работают 73 группы в 47 детских садах.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной и общественной профилактики – инфекция передаётся воздушно-капельным путём, и поэтому вирус очень быстро распространяется.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в середине января в Приморье заболеваемость гриппом превысила эпидемический порог на 32,1 %.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru