В Приморье из-за вирусов закрыты 7 школ и 73 детсадовских группы

Из-за распространения ОРВИ и гриппа в Приморском крае пришлось временно закрыть 7 школ. Однако эпидемии в регионе не наблюдается, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

На прошлой неделе врачи не зарегистрировали превышение эпидемического порога среди населения Приморского края. Непосредственно во Владивостоке эпидемический порог повышен лишь на 18,6 % - не только за счёт детей до 6 лет, но и за счёт населения старше 15 лет.

В Приморском крае с начала эпидемиологического сезона обследован 1091 человек, при проведении диагностики РНК вируса гриппа А (H3N2) обнаружены в 184 случаях (10,5 %), РНК вируса гриппа В в 25 случаях (1,5 %), РНК вируса гриппа A (H1N1) pdm09 обнаружены в 3 случаях. Среди вирусов негриппозной этиологии циркулируют вирусы парагриппа – 10 (1,1 %), аденовирусы - 16 (1,8 %), РС-вирусы – 31 (3,6 %) и другие вирусы (бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы) – 93 ( 10,8 %).

К сегодняшнему дню также приостановлен учебный процесс в 7 школах на территории края. Частично не работают 73 группы в 47 детских садах.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной и общественной профилактики – инфекция передаётся воздушно-капельным путём, и поэтому вирус очень быстро распространяется.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в середине января в Приморье заболеваемость гриппом превысила эпидемический порог на 32,1 %.