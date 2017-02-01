Нонна Лепёхина отказалась давать показания в суде

По словам виновницы резонансной аварии во Владивостоке, она и так не может нормально спать и есть, у неё постоянные нервные срывы

Нонна Лепёхина, которую обвиняют в совершении смертельного ДТП во Владивостоке, не стала давать показания в суде, сообщает РИА «Восток-Медиа». Девушка объяснила это тем, что авария нанесла ей серьёзную душевную травму.

Сегодня во Фрунзенском районном суде Владивостока состоялось очередное заседание по громкому делу Нонны Лепёхиной. Девушку обвиняют в том, что в ночь с 15 на 16 июля она насмерть сбила молодую пару – Дмитрия Чадова и Ксению Казачёнок – на пешеходном переходе. Трагедия, произошедшая в самом центре приморской столицы, получила большой резонанс по всей России.

Сегодня суд планировал допросить главного свидетеля Дмитрия Ачкасова, однако он так и не смог явиться на судебное заседание. Поэтому гособвинителю пришлось зачитать его показания, которые парень давал во время предварительного расследования. По словам Дмитрия, он с компанией друзей – в неё входили и погибшие – незадолго до трагедии отдыхал, пил вино. Потом они отправились в город. Роковую «зебру» Дмитрий переходил первым. «Я услышал глухой удар, обернулся, и увидел, что два человека, которые шли за мной, подлетели в воздух. Пролетев метров пятнадцать-двадцать, они упали на асфальт. Только тогда до меня дошло, что это были Дима и Ксения. Я подбежал к ним, они лежали в неестественных позах», - зачитала показания Ачкасова представительница гособвинения.

Свидетель отметил, что сбившая пару машина сразу же остановилась. У автомобиля была сильно повреждена передняя часть, разбито стекло. Дмитрий Ачкасов сразе же позвонил в скорую помощь и полицию. Дальнейшее парень помнил смутно. По пути домой он позвонил родителям Дмитрия Чадова и рассказал о произошедшем.





Ещё одной свидетельницей, которую не удалось допросить в суде, стала девушка, которая в момент трагедии проезжала мимо пешеходного перехода. Свидетельница не явилась в суд, и прокурор зачитала её показания из уголовного дела. Ничего принципиально нового её рассказ не добавил. Девушка отметила, что машина Лепёхиной «ехала на приличной скорости». После ДТП свидетельница выбежала из машины, подбежала к телам. У неё случилась истерика, и дальнейшее она помнит смутно. Кроме того, водительницу удивило, что виновницей аварии оказалась молодая девушка.





Дальше суд намеревался допросить саму Нонну Лепёхину. Однако подсудимая отказалась давать показания на суде, сославшись на 51 статью Конституции. Она объяснила своё решение так: «Я ещё раз приношу свои искренние соболезнования родственникам погибших. Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Но после произошедшего и моя жизнь полностью изменилась. Я не могу нормально спать, нормально есть, у меня постоянно случаются нервные срывы. Не знаю, как мне с этим жить… Мне тяжело об этом говорить, поэтому я не буду давать показания в ходе процесса».

Вместе с тем обвиняемая сообщила суду, что полностью признаёт свою вину и не отказывается от того, что говорила ранее. Поэтому гособвинитель зачитала показания, которые давала Лепёхина в ходе предварительного следствия. По словам Нонны, в ту ночь она забрала своего друга Максима Ягушина с остановки «Первая речка», и они поехали в город. Обвиняемая ехала со скоростью примерно 60 километров в час. Впрочем, дорога была пустынной, и девушка позволила себе немного ускориться. На пешеходном переходе в районе улицы Фокина она увидела на «зебре» одного пешехода. Как следует из показаний, парень уже практически перешёл на другую сторону улицы, и поэтому Нонна решила не останавливаться. Ещё двух человек, которые переходили дорогу она попросту не заметила из-за соседнего автомобиля. Подсудимая сообщила следователям, что она увидела Дмитрия Чадова и Ксению Казачёнок в самый последний момент, когда уже поздно было что-либо предпринимать. Помимо этого, Лепёхина попросила суд и потерпевшие стороны снизить сумму морального ущерба, который от неё требуют выплатить – это по два миллиона рублей каждому из родителей погибших молодых людей. «Для меня это слишком большая сумма, я за всю жизнь не смогу её собрать. Поэтому прошу существенно снизить её», - попросила обвиняемая.

Суд над Нонной Лепёхиной продолжится в этом месяце. РИА «Восток-Медиа» будет следить за развитием событий.