В Снеговой Пади Владивостока нашли неубранный снег

Очередную пачку протоколов рассмотрела административная комиссия Первореченского района Владивостока. Представители власти борются с компаниями, которые спустя рукава относятся к своим обязанностям. Сейчас актуальная тема – снежные залежи и лёд во дворах, на городских улицах.

В списке штрафников вновь оказалось несколько коммунальных организаций. Так, за неубранный снег в микрорайоне Снеговая Падь по адресу: улица Анны Щетининой, 37 поплатилось ООО «Главное управление жилищным фондом» - на сумму 60 тысяч рублей. Причём, как отмечает пресс-служба мэрии, это уже повторное наказание для данного общества с ограниченной ответственностью: в декабре его штрафовали на 50 тысяч рублей за попустительство у домов № 37 и 39 на той же улице имени первой в мире женщины – капитана дальнего плавания.

Также повторно оштрафован и. о. генерального директора управляющей компании «Атлант» за некачественную очистку от снега придомовых территорий по следующим адресам: Шошина, 9, 13, 17а, 35; Карбышева, 50/1; Гамарника, 21; Океанский проспект, 138; Адмирала Горшкова, 30; Военное Шоссе, 28 и Южно-Уральская, 6. За нарушение статьи 7.21 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае», а именно за нарушения в сфере благоустройства, для должностных лиц предусмотрены штрафы от пяти до десяти тысяч рублей.

Всего члены административной комиссии Первореченского района рассмотрели 22 протокола об административных правонарушениях и выписали штрафов на 90 тысяч рублей.