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Сразу три оскаровских номинанта покажут во Владивостоке в феврале

Сразу три оскаровских номинанта покажут во Владивостоке в феврале
Среди них: "Коммивояжер", "Лунный свет" и "Джеки"
11 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: kinopoisk.ru

В феврале жители Владивостока увидят сразу три фильма – номинанта на престижную премию американской киноакадемии «Оскар». Также на экранах появится новый боевик с Джеки Чаном, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Завтра, 2 февраля, в кинотеатрах Владивостока начнётся фантастический фильм режиссёра картины «Интуиция» Питера Челсома. На этот раз он представит работу под названием «Космос между нами». Сюжет рассказывает о межгалактической истории любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. В этот же день в кинотеатре «Уссури» стартует показ иранской картины «Коммивояжер». До того, как попасть на российский экран, картина получила призы за сценарий и мужскую роль на Каннском кинофестивале и стала номинантом на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Режиссёр Асгар Фархади уже получал «Оскар» за ленту «Развод Надера и Симин».

Зрителей также ждут премьеры фильмов «Звонки», «Пазманский дьявол» и китайский комедийный боевик с Джеки Чаном «Отпетые напарники». Кроме этого в четверг в прокате появится новая работа режиссёра Хуана Антонио Байона, известного по фильму «Приют» и сериалу «Страшные сказки». Теперь зрители увидят его картину «Голос монстра», снятую по мотивам одноимённого романа Патрика Несса.

9 числа жители Владивостока увидят на экранах фильм «На 50 оттенков темнее» и вторую часть трилогии «Джон Уик 2». 10 февраля в кинотеатрах появится картина «Обитель зла: Последняя глава».

В День всех люблённых горожане смогут сходить на короткометражные фильмы, объединённые общей тематикой «Love is…» и российскую комедию «Гуляй, Вася!».

16 февраля на экраны выйдет ещё 3 новых фильма: «Великая стена» с Мэттом Дэймоном, мультфильм «Лего Фильм: Бэтмен» и драму, получившую «Золотой глобус» за лучший фильм «Лунный свет». Последняя картину также отметили за мужскую роль второго плана от премии гильдии актёров и 8 раз номинировали на «Оскар». Критики считают, что от главной статуэтки «Лунный свет» разделяет лишь «Ла-Ла Ленд». Сюжет повествует о чёрном подростке-гее, которого воспитывает мать-наркоманка. Кроме этого в «Лунном свете» нет ни одного белого актёра. Режиссёр пытался отразить внутренние проблемы «чёрного класса».

Последние премьеры в этом месяце появятся в кинотеатрах 22 числа. В этот день зрители смогут увидеть российские фантастические фильмы «Защитники» и «Вурдалаки», драму «Тюльпанная лихорадка» и очередного номинанта на «Оскар» за женскую роль, костюмы и саундтрек – биографическую драму «Джеки». Картина режиссёра Пабло Ларраина рассказывает об иконе стиля и первой леди Соединенных Штатов Жаклин Кеннеди. Роль самой Жаклин сыграла Натали Портман.

 
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