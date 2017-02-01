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Банк "Приморье" свернул важный проект

Банк "Приморье" свернул важный проект
Клиенты, оставшиеся без денег, могут их вернуть
только что
Экономика | Приморский край
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Фото: Банк "Приморье"

Сегодня официально завершил свою работу проект «Мой Дельфин». Карточная система оплаты проезда в автобусах Владивостока, придуманная банком «Приморье», продержалась больше трёх лет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 1 февраля, в общественном транспорте и торговых точках приморской столицы закончился безналичный расчет «Дельфином». Владельцы карточек, на чьих счетах ещё остались деньги, могут снять остаток в любом офисе Банка «Приморье». Для осуществления этой операции клиенту необходимо предоставить паспорт и саму карточку. Менеджер сверит баланс и выдаст деньги наличными.

Оказалось, что большой популярностью у местных жителей эта услуга не пользовалась. Несмотря на то, что большинство городских автобусов были оснащены устройствами для безналичной оплаты проезда, пассажиры предпочитали отдавать водителям наличные. Число транзакций с картой в одном автобусе, по наблюдениям водителей, порой составляло 1-2 в день.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что  карта «Мой дельфин» появилась в приморской столице в 2012 году. Этот проект предоставил владивостокцам возможность оплачивать проезд в безналичной форме. В автобусах стали появляться устройства для считывания информации с карт, а на остановках — терминалы для пополнения счёта. Также «Дельфин» являлся скидочной картой в некоторых супермаркетах, кафе, на заправках. Носитель также получали все школьники, чтобы оплачивать питание в столовой. В качестве поощрения для тех, кто рассчитывался за свой путь таким способом, действовала скидка в размере 50 копеек от стоимости проезда, однако эта мера действовала до 2014 года.

В сентябре 2016 года в транспортных средствах Владивостока начали устанавливать новые кэш-боксы — универсальные автоматы для оплаты проезда, которые принимают и наличные деньги, и карты. Цель новшества — освободить от финансовых расчётов водителей транспорта.

Также агентство ранее писало о том, что в минувшую субботу группе мошенников удалось обокрасть банк «Приморье» на миллионы рублей.

 
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