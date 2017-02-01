Приморские куры снесли в 2016 году более 350 тысяч яиц

В Приморье подсчитали, сколько яиц снесли за прошлый год куры всех птицефабрик и ферм края. Выяснилось, что сельхозпроизводители выпустили в 2016 году более 350 тысяч яиц. Рост к уровню 2015 года составил 101 %.

Как рассказали специалисты краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, производством яиц в Приморье занимаются не только крупные птицефабрики, но и небольшие фермы. Драйвером производства яиц в Приморье является уссурийская птицефабрика. В прошлом году с конвейера предприятия их сошло 195 тысяч штук. Птицефабрика ЗАО «Михайловский бройлер» выпустила более 22,5 тысячи яиц, птицеферма ООО «Устье» – около 13 тысяч.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в 2017 году из краевого бюджета на поддержку сельхозпроизводителей будет направлено более 1,2 миллиарда рублей. Особого внимания удостоится отрасль молочного животноводства. Субсидии также выделят на техническую и технологическую модернизацию производства, развитие семейных животноводческих ферм и растениеводства.