Дома культуры Приморья получат федеральные деньги на ремонт

В нынешнем году сельские дома культуры Приморья смогут подать заявки на федеральное финансирование их обновления. О новых проектах министерства культуры в ходе отчётного заседания Совета глав муниципальных образований Приморья рассказал новый директор краевого департамента культуры Сергей Матлин. По его словам, из федерального бюджета на реализацию проекта «Муниципальные театры» в Приморье выделено 7 миллионов 904 тысячи рублей. На программу «Дома культуры» федеральный бюджет выделил Приморью 12 миллионов 368 тысяч рублей. Проекты софинансируются и из краевого бюджета.

«На получение субсидии смогут претендовать те дома культуры, которые имеют самостоятельный юридический статус, а также смогут описать перечень муниципальных мероприятий, на которые планируют потратить деньги. Они обязаны будут также прописать показатели результативности исполнения мероприятий. После чего состоится конкурсный отбор, а победители попадут в список получателей данной субсидии», – сообщил Сергей Матлин.

Программа рассчитана на несколько лет. При этом в Приморье насчитывается более 300 учреждений культуры, которые могли бы принять в ней участие. Главы приморских муниципалитетов единогласно решили в первый год реализации программы допустить к участию в ней только сельские поселения.

На этом же заседании руководители районов и городов Приморья ещё раз обсудили реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приморском крае. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что общая сумма расходов по этой программе в нынешнем году составит почти 460 миллионов рублей – при этом 380 миллионов поступят из федерального бюджета, остальная часть – из краевого. Планируется благоустроить дворовые территории, отремонтировать тротуары, дороги, системы уличного освещения, а также площади, набережные, скверы и улицы.