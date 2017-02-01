В Приморье семья организовала подпольное казино

В городе Арсеньеве Приморского края осудили семейную пару, которая решила незаконно заняться игорным бизнесом. К организации подпольного заведения они подошли с творческой стороны - супруги разработали целую систему баллов и бонусов для своих клиентов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Городской суд Арсеньева вынес приговор семейной паре, которая организовала подпольный игровой клуб. Как установил суд, супруги развернули свою деятельность в помещении на улице Островского площадью 132 квадратных метра. Оно принадлежало семье на праве собственности. В помещении супруги установили 10 игровых автоматов, начали принимать ставки и выдавать материальные призы победителям.

Накрыли нелегальный бизнес в июне 2016 года. Стражи порядка, помимо всего прочего, изъяли журналы учёта посетителей, финансовую отчётность заведения и различные пластиковые, бонусные карты, выдаваемые игрокам. Организаторы игр полностью признали вину, поэтому их дело рассматривали в особом порядке. Благодаря этому они получили условные сроки. Мужу дали 1,5 года, а жене – 1 год и 3 месяца.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в Приморье постоянно проходят рейды по пресечению нарушений в сфере азартных игр. Так, в своё время в Находке выявили целую сеть подпольных игровых клубов. Там игровые автоматы размещались сразу по пяти адресам.