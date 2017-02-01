Депутаты думы Владивостока форсируют создание Общественного совета

На очередном заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов думы Владивостока депутаты рассмотрели проект положения об Общественном совете. Данный документ рекомендован к утверждению, сообщила накануне пресс-служба представительного органа.

По словам автора проекта, председателя думы Владивостока Елены Новицкой, создание Общественного совета поможет решать важные, социально значимые вопросы, усилить контроль над принимаемыми в городе решениями. Совет выбирается на три года и является совещательной коллегиальной структурой, призванной обеспечить взаимодействие жителей города и общественных объединений с органами местного самоуправления.

«Общественный совет – это новый орган дополнительного общественного контроля и экспертизы нормативных правовых актов, который будет наделён функциями выдвижения и поддержки общественно значимых гражданских инициатив», – уточнила Елена Новицкая.

Также члены совета смогут разрабатывать рекомендации органам местного самоуправления при определении приоритетов политики города Владивостока, в области развития институтов гражданского общества; участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов; проводить общественные слушания, конференции, семинары, круглые столы, Гражданский форум общественных объединений.