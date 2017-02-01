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Во Владивостоке перенесли суд о "чести и достоинстве" океанариума

Во Владивостоке перенесли суд о "чести и достоинстве" океанариума
Об этом попросил ответчик - автор резонансного поста о содержании животных
только что
Закон | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Заседание по делу о защите чести и достоинства Приморского океанариума перенесено на середину марта. Такое решение судья приняла по ходатайству ответчика, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 1 февраля, в Первореченском районном суде Владивостока состоялось первое заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации Приморского океанариума. Руководство учреждения подало в суд на своего же сотрудника Романа Фадеева за отзывы о работе комплекса в социальной сети Facebook. Правда, как такового рассмотрения громкого дела сегодня не случилось.

Как сообщили корреспонденту агентства в суде, заседание перенесено на 16 марта в связи с ходатайством ответчика. Пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова уточнила, что Роман Фадеев заявил, что не успел ознакомиться с материалами дела, и судья удовлетворила его официальную просьбу.

Несколькими днями ранее Фадеев на своей странице написал, что в ближайшее время состоится суд и что, скорее всего, проиграет его: «По суду они смогут обязать меня удалить те посты, которые сделали их настолько «популярными» и сверх всего, заставить меня написать извинения по поводу того, что я их выложил. И, по решению суда, мне придется это сделать. Не обессудьте. Но только по решению суда. Условием мирного решения вопроса были именно эти условия – написать опровержение или скорее «откорячку», мол «был в состоянии аффекта от смерти зверей, сильно переживал» вот и написал нелепицу. Внутри я понимаю, что, скорее всего, суд они выиграют, но на «мировую» идти не стал. Пусть будет суд. И опять вопрос – если всё так хорошо, то почему же все-таки так плохо?».

Пост, который и стал причиной негодования руководства учреждения, появился в конце октября прошлого года после череды скандальных смертей млекопитающих в океанариуме. На своей личной странице Роман, как сотрудник учреждения, подробно описал, в каких условиях содержатся животные. Согласно данным Первореченского суда, спустя почти месяц после «злосчастной» записи руководство подало иск в суд.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 21 октября в учреждении погиб сивуч Старк. Новость взбудоражила общественность – приморцы потребовали по всей строгости наказать виновных в гибели животных в Приморском океанариуме, в холле учреждения вывесить портреты погибших млекопитающих. Спустя несколько дней полиция Владивостока возбудила уголовное дело по поводу убийства сивуча в Приморском океанариуме, а ветеринары подтвердили факт насильственной смерти. Спустя всего несколько дней, 25 октября, в Приморском океанариуме погибли два дельфина. Для расследования обстоятельств гибели животных в Приморском океанариуме даже выезжали сотрудники центрального аппарата МВД. Недавно руководство официально заявило, что их подопечные погибли не своей смертью.

 
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