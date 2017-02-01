Во Владивостоке "Единая Россия" патронирует работу юридических клиник

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса накануне прошёл приём по оказанию бесплатной правовой помощи в рамках специального проекта партии «Единая Россия». В Институте права ВГУЭС работа юридических клиник ведётся почти пять лет. Теперь она будет проходить совместно с «Молодёжным антикоррупционным проектом» (МАП).

В прошлом году в рамках проекта «Единой России» стороны подписали соглашение с приморским отделением «Ассоциации юристов России» о совместной работе по оказанию помощи гражданам в юридических клиниках при вузах города Владивостока. Любой житель краевой столицы может позвонить по номеру горячей линии, рассказать о своей проблеме и записаться на приём к специалистам. Беседовать с заявителями и разбираться в их ситуациях будут студенты-выпускники юридических направлений при поддержке опытных кураторов. Специалисты готовы обсудить жилищные или гражданские споры, семейные разногласия, помочь с оформлением необходимых документов. Юридические клиники не рассматривают только дела, связанные с уголовным правом.

«Не всегда и не у всех есть возможность нанять профессионального юриста или адвоката. Мы даём людям возможность прийти к нам на приём и получить квалифицированную помощь», – объясняет Александр Щербаков, руководитель МАП в Приморье.

Руководство Института права ВГУЭС поддержало идею о совместной работе с «Молодёжным антикоррупционным проектом». Юридические клиники позволят не только оказать правовую помощь гражданам, но и дадут возможность студентам крупнейшего вуза Приморья пройти полноценную практику, совершенствовать свои знания в юриспруденции.

«Это называется практико-ориентированное обучение, которое является повсеместным для всех специальностей нашего вуза. Немаловажно, что хороший юрист должен не только досконально знать свой предмет, но и быть чутким психологом. Зачастую люди приходят на встречу с юристом, как на приём к доктору. Наверное, поэтому направление нашей работы так и называется – юридические клиники», – объясняет Татьяна Локтионова, администратор Института права ВГУЭС.

В день приёма за юридической помощью к специалистам обратилась жительница пригорода Владивостока Лидия Власенко. Её вопрос был связан с компенсацией финансовых потерь в результате конфликта с человеком, который, по её словам, обманным путём завладел принадлежащим ей участком земли. История судебных разбирательств закончилась для обратившейся благополучно, и права собственности на данный участок ей удалось сохранить. Однако за время тяжб она осталась без фундамента будущего дома. Адвокат Первомайской районной коллегии адвокатов Владивостока Сергей Рубанов, который вместе со студентами выслушал историю обратившейся, дал ей рекомендации для дальнейших действий.

«На конкретном примере мы рассмотрели, какие области и нормы необходимо знать и понимать юристу, который работает, допустим, с земельным правом. Есть и другие аспекты. Всё зависит от специфики вопроса и от конкретной ситуации. Поэтому мы после приёма всегда подробно разбираем каждый случай в отдельности и определяем, в каком направлении нужно совершенствовать знания. Для студентов это отличная возможность получить практические навыки работы с населением», – прокомментировал итоги приёма Сергей Рубанов.

В рамках «Молодёжного антикоррупционного проекта» создана система грантов и поощрений за самые интересные и свежие подходы к противодействию коррупции. Студенты могут представить свои разработки и предложения по усовершенствованию антикоррупционного законодательства.

«Молодёжный антикоррупционный проект» «Единой России» начал свою работу в 2016 году. Задачей своей просветительской работы руководство проекта ставит повышение антикоррупционного самосознания молодёжи.

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