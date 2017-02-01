Приморская селянка напилась и обвинила сожителя в педофилии

В Приморье перед судом предстанет женщина, которая написала ложный донос на своего сожителя. Она обвинила мужчину в изнасиловании малолетней дочери, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Октябрьском районе скоро начнётся суд над жительницей села Поречье. Её обвиняют в совершении заведомо ложного доноса об особо тяжком преступлении. По данным следствия, 2 ноября обвиняемая напилась и сообщила в полицию, что её 8-летнюю дочь изнасиловал сожитель. Следователям удалось выяснить, что никакого преступления не было – дама просто решила отомстить мужчине. Накануне обвиняемая крепко поругалась с сожителем, и тот выгнал её из дома. Женщина полностью признала свою вину. В ближайшее время она предстанет перед судом. Обвиняемой грозит большой штраф или же лишение свободы сроком до трёх лет.

Жители Приморья нередко отправляют в полицию ложные доносы. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о некоторых таких случаях. Так, в ноябре жительница Владивостока после попытки самоубийства оговорила своего соседа. Дама случайно выпала из окна, а потом заявила об избиении. Ранее за ложное сообщение о преступлении завели дело на владивостокского водителя. Он стал виновником ДТП, скрылся с места аварии, а потом написал заявление об угоне своей машины. Стражи порядка быстро докопались до истины и отправили горе-водителя в суд.