Проектных управленцев Дальнего Востока начнут сертифицировать по ГОСТу

В Приморье на базе Дальневосточного федерального университета создан центр сертификации специалистов проектного управления. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, он стал первым на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Центр будет готовить и сертифицировать проектных управленцев по программе «ПМ Стандарт» - это новая современная система основана на российских ГОСТах.

Соглашение о создании центра сертификации подписано между вузом и краевым Центром оценки и развития проектного управления. По словам директора проектного департамента администрации Приморья Кристины Шуваловой, органам власти нужны сертифицированные специалисты в области проектного управления, подтвердившие свои знания российских ГОСТов. Сейчас проектное управление внедряется повсеместно, и специалисты, владеющие его методикой, востребованы и в государственном, и в коммерческом секторе.

Сейчас центр проходит процедуру аккредитации образовательной программы. По словам директора Школы экономики и менеджмента ДВФУ Елены Гаффоровой, курс «Основы проектной деятельности» внедрен во все направления подготовки студентов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что проектное управления в органах исполнительной власти Приморья внедряется по поручению губернатора Владимира Миклушевского с августа 2015 года, когда был создан специальный орган власти – департамент проектного управления, выполняющий функции центрального проектного офиса края. Сформирована нормативная правовая база, внедрена ГИС «Управление проектами в Приморском крае», реализуется модель развития проектных компетенций.