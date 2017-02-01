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Владивостокского подростка едва не погубил интерес к пожару на судне

Владивостокского подростка едва не погубил интерес к пожару на судне
Парень решил поближе посмотреть на горящий "Еруслан"
7 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", primorsky.ru, newsvl.ru

Судно Yeruslan, которое в минувший вторник загорелось на рейде Владивостока, потухло само собой. Однако всего за один вечер эта история смогла обрасти интересными деталями, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пожар на брошенном у берегов Владивостока судне «Еруслан» потух сам собой. Об этом корреспонденту редакции рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю. Сегодня огнеборцы проведут дополнительную разведку на судне, чтобы определить, полностью ли потухло пламя. Кроме того, им предстоит установить характер возможных повреждений. В случае, если огонь на «Еруслане» всё ещё горит, к судну на ледокольном буксире доставят пожарную команду.  

Впрочем, данный инцидент едва не закончился печальным образом. Один из владивостокских подростков решил посмотреть на пожар поближе и отправился к нему пешком. Льдину, на которой находился мальчик, оторвало. Юный искатель приключений рисковал застрять посреди Амурского залива или вовсе утонуть.

Как сообщили в краевом учреждении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, поиски подростка начались в 20:26. Спасатели исследовали акваторию залива на судне на воздушной подушке «Марс». В районе нефтебазы на Первой Речке работники МЧС нашли парня, сняли с льдины и доставили на берег. Всё это время с подростком поддерживали связь по сотовому телефону.


 

Пожар на сухогрузе «Еруслан» выявил ещё одну интересную деталь. В своё время на судне был брошен японский внедорожник. По информации автомобильного сообщества dpscontrol_125rus, автомобиль был радиоактивным, и в Россию его не пустили. После ареста судна машина так и осталась гнить на борту. Однако, судя по всему, какие-то охотники за металлоломом (а может, за деталями для авто) уже успели разобрать джип.


 

Как пишут в соцсетях приморцы, из-за радиоактивного автомобиля на «Еруслане» наблюдается повышенный радиоактивный фон, и за каких-то полчаса вполне можно подцепить лучевую болезнь. Кстати, куда именно отправились украденные с внедорожника детали – неизвестно. Вполне возможно, их уже успели продать ничего не подозревающим автолюбителям.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что Yeruslan, принадлежащий компании Claner Shipping LTD, был арестован за долги. Судоходная корпорация задолжала экипажу больше 16 тысяч долларов. Транспортное средство уже несколько лет находится под арестом. Народный интерес к нему подогрел подробный фотоотчёт одного из местных изданий. После вышедшей накануне статьи к судну потянулись толпы паломников. Некоторые горожане бессовестно начали разбирать судно на металлолом.

 
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