Два автопоезда "Забота" выехали в Светлогорье

Там выездные медбригады будут работать до 10 февраля

Владивостокские врачи отправились в первую длительную командировку 2017 года. Маршрут обоих автопоездов – для детей и для взрослых – лежит в северный посёлок Светлогорье. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что о визите передвижной поликлиники губернатора Приморья попросили жители этого посёлка во время недавней встречи.

В Пожарском районе обе медбригады будут работать до 10 февраля.

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, выездные формы работы с населением весьма эффективны, поэтому они будут развиваться и дальше.

«С этого года для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов края в «Заботе» расширен перечень медицинских услуг. По поручению губернатора в состав автопоезда мы включили специалиста-онколога, он будет проводить скрининговые исследования на выявление онкологических заболеваний», – отметил заместитель главы региона.

В этом году автопоезд получил и дополнительное оборудование. Это электроимпедансный маммограф, позволяющий диагностировать патологию молочных желез измерением электропроводимости здоровых и изменённых тканей. В ближайшее время оборудование в автопоезде дополнится аппаратом УЗИ экспертного класса.

Перед новым сезоном передвижные поликлиники прошли комплексное техническое обследование, для лабораторных исследований в полевых условиях закупили новые расходные материалы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало о работе автопоезда «Забота» в районах Приморья. Всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС.