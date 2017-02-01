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Приморский "Адмирал" потерпел досадное поражение от аутсайдера КХЛ

Приморский "Адмирал" потерпел досадное поражение от аутсайдера КХЛ
Соперник сделал невероятное всего за 6 секунд до финальной сирены
полчаса назад
Спорт | Приморский край
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Фото: metallurg-nk.ru

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» в первом матче на выезде уступил новокузнецкому «Металлургу». Подопечные Александра Андриевского уступили противнику в буллитной серии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Моряки» начали последнюю серию игр на выезде с досадного проигрыша «Кузне». В упорной борьбе подопечные Александра Андриевского всё-таки уступили абсолютному аутсайдеру лиги.

Счёт встречи открыли приморцы. Автором первой шайбы стал Дмитрий Саюстов. До конца первого периода соперники тоже смогли распечатать ворота «Адмирала». Гол оформил Евгений Соловьёв. Во втором периоде Денис Алексеев вывел приморскую команду вперёд – 2:1. Однако в третьем периоде буквально за 6 секунд до сирены «Кузне» удалось сравнять счёт – 2:2. В дополнительное время победителя также выявить не удалось. Исход встречи решила продолжительная серия штрафных очков. Автором победного для «Металлурга» гола стал Игнат Земченко – 3:2.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер приморской команды Александр Андриевский лаконично отметил, что его подопечные потеряли два важных очка из-за нехватки концентрации в конце игры. «Впереди у нас серьёзная встреча с прямым конкурентом за попадание в заветную восьмёрку. Все мысли о следующей игре», - сказал наставник «сине-белых».

Потерпевший досадное поражение «Адмирал», взяв всего 1 очко, отправился дальше в турне. Сейчас «моряки» находятся на 8-м месте турнирной таблицы Восточной конференции в общей сложности с 79 очками. К слову, новокузнецкий «Металлург» за сезон насобирал всего 35 очков, что является самым низким показателем в лиге.

Следующая игра приморцев пройдёт в Новосибирске против местной «Сибири» - в четверг, 2 февраля.


 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • 444  (14 минут назад)

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