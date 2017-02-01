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Главе МЧС показали первый в России экологический тоннель

Главе МЧС показали первый в России экологический тоннель
Также Пучков проверил работу одной из приморских пожарных частей
час назад
Общество | Приморский край
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Фото: mchs.gov.ru

За прошедшие сутки глава МЧС России успел посетить новую пожарную часть в Приморье и подарить составу снегоход и снегоболотоход. Всего Пучков планирует пробыть в Приморье два дня, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Глава МЧС России Владимир Пучков посетил пожарно-спасательную часть в селе Барабаш и экотоннель в заповеднике «Кедровая падь». В Барабаш он отправился сразу после прибытия во Владивосток на вертолёте. Именно там около года назад появилась новая пожарная часть. Глава министерства оценил готовность личного состава к службе, пообщался со спасателями и осмотрел технику, которая стоит на вооружении части. Под прикрытием пожарно-спасательной части села Барабаш находится 14 населённых пунктов на севере Хасанского района, а также расположенный поблизости заповедник.

«49-я пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы в селе была создана в кратчайшие сроки по модульному принципу с применением современных отечественных технологий. В конце марта 2016 года личный состав заступил на боевое дежурство. На вооружении пожарных имеются две автоцистерны повышенной проходимости среднего типа с объёмом вывозимых огнетушащих веществ 6 тонн, автоколенчатый подъёмник, гидравлический аварийно- спасательный инструмент для проведения работ при ликвидации последствий ДТП», - сообщается на сайте МЧС России.

В декабре 2016 года пожарно-спасательная часть разместилась в новом депо, рассчитанном на два машиновыезда. Кроме этого, там оборудованы служебные помещения, пункт связи, комнаты отдыха и приёма пищи и учебный класс для профессиональной подготовки.

За минувший год пожарно-спасательные расчёты выезжали на тушение пожаров и палов сухой травы, которые распространялись в сторону населённых пунктов, привлекались для ликвидации последствий ДТП. Министр вручил командиру пожарно-спасательной части ключи от снегоболотохода «РМ-500-2» и снегохода «TAYGA» Patrol 551 SWT. «Эта высокопроходимая суперсовременная техника пополнит технический арсенал пожарно-спасательного подразделения и позволит добираться для оказания помощи населению в самые труднодоступные районы, в том числе и в сложных климатических условиях», - отметил министр.

Из пожарно-спасательной части села Барабаш глава МЧС России направился в заповедник «Кедровая падь» и провёл тактико-техническое учение по обеспечению функционирования экологического тоннеля, над которым проходит тропа леопардов. «Это первый экологический тоннель, который позволяет сохранить популяцию леопарда в естественной для животного среде обитания без вмешательства в его жизнь», - сказал Владимир Пучков, отметив важность функционирования в штатном режиме этого уникального объекта. Тоннель находится под прикрытием пожарных.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что министр прибыл во Владивосток накануне. В ходе рабочей поездки он проверит, как идёт восстановление региона после циклона, который ударил по краю в конце августа - начале сентября 2016 года.

 
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