"Единая Россия" начала подготовку к осенним выборам, включая Приморье

В Центральном исполкоме партии «Единая Россия» накануне прошло совещание с регионами, где 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты, представительные органы административных центров и голосования за высших должностных лиц. Ключевой темой обсуждения с руководством региональных отделений стало проведение предварительного голосования по определению кандидатов, которых будет выдвигать «партия власти».

«У “Единой России” есть уникальный опыт проведения предварительного голосования накануне выборов в Государственную думу, это отметил и председатель партии Дмитрий Медведев, это отражено и в решении прошедшего съезда. И, несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность», – напомнил секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов.

Как и на выборах в Государственную думу, предварительное голосование во всех регионах, где предстоят выборы, пройдут в один день, в конце мая.

Конкретную дату планируется назвать по итогам обсуждения на ближайшем заседании президиума Генерального совета ЕР 7 февраля. На нём партийцы дадут старт процедуре предварительного голосования-2017.

Что касается выборов высших должностных лиц субъектов, то на обсуждение с регионами внесено предложение о максимальном вовлечении местных и первичных отделений в совместную работу.