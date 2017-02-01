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Специалисты МУПВ ВПЭС проводят плановый ремонт
|Фото: sakhalife.ru
Сегодня часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации муниципального предприятия владивостокских электрических сетей, без электроснабжения в среду, 1 февраля, останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:
60 лет ВКЛСМ: 12, 16;
Адмирала Нахимова: 18;
Александровича: 44, 46, 52А, 54, 54А, 56, 58, 60;
Бийская: 24, 26, 32;
Борисенко: 14Б, 18, 22, 28, 30, 32, 34, 36;
Вавилова: 29;
Волховская: 7, 7А, 9, 11, 13;
Героев Хасана: 1А, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 15А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
Гризодубовой: 47;
Карла Маркса: 67, 69, 71, 73Ю 77, 79, 102, 104, 106, 108, 110, 114;
Крыгина: 19, 21, 29, 29А, 33, 35, 37А, 68;
Крылатый переулок:2;
Леонова: 63;
Марины Расковой: 4;
Морозова: 7Б, 10, 11, 11Б;
Нерчинская: 21, 23;
Нестрова: 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
Океанский проспект: 68, 76, 76А;
Полуденная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 25, 27, 39, 41, 43, 47;
Постышева: 15;
Радарный переулок: 3, 4, 5;
Садовое общество «Медик»: 12, 16, 20, 26;
Снеговая: 123, 125, 125А, 127, 135А;
Талалихина: 3А;
Уютная: 44, 46, 48, 50, 52;
Чугаева: 56, 60, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 103, 105, 107.