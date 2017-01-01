Сотрудники МЧС "спасли" Новый год семейной паре из Находки

В новогоднюю ночь приморские спасатели помогли выбраться с трассы семейной паре из Находки. По дороге домой из Арсеньева у них сломался автомобиль.

Оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС Приморского края накануне, 31 декабря, в 17:43 поступило сообщение от жителя Находки. Мужчина рассказал, что при движении по объездной дороге из Арсеньева в направлении дома у него сломалась машина. Вместе с женой автолюбитель пытался выйти пешком к населённому пункту, но пара потерялась и не могла сообщить, где именно они находятся.

«На поиски выдвинулась группа 68-й краевой пожарной части на специальной машине. Прибыв в село Скворцово, установили, что в тайге, в восьми километрах от села, местный егерь видел брошенный автомобиль. Обнаружив машину, по её следам начали поиск потерявшихся», — сообщил директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.

В ходе интенсивных поисков в 5:36, 1 января, семейная пара была найдена. Медицинская помощь им не потребовалась. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморья.

«Поиски людей осложнялись тем, что не было известно точное их местонахождение, но благодаря опыту спасателей и хорошему знанию местности, удалось обнаружить потерявшихся», — отметил Юрий Журавель.