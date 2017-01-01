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Приморье в рейтинге самых холодных новогодних ночей — на 15-м месте

Приморье в рейтинге самых холодных новогодних ночей — на 15-м месте
По региону зафиксировали всего 8 градусов ниже нуля
сегодня, 17:23
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Среди субъектов России, где в новогоднюю ночь зафиксировали самую низкую температуру воздуха, Приморский край занял 15-е место. Сегодня в регионе, по данным «Яндекс.Погоды», средний показатель составил -8 градусов по Цельсию. При этом самым холодным населённым пунктом оказалось село Глубинное — там в ночь с 31 декабря на 1 января столбик термометра застыл на отметке в -13 градусов.

Вторую десятку самых холодных регионов России в новогоднюю ночь открывает Камчатский край С показателями в -12 градусов по территории в среднем и -22 градуса Цельсия в посёлке Верхнее Пенжино этот субъект находится на 11-м месте. Ему уступает Республика Алтай. Средняя температура воздуха там ночью составила -11 градусов, а самыми холодными стали сразу пять населённых пунктов: Ортолык, Новый Бельтир, Мухор-Тархата, Тебелер и Кош-Агач.

На тринадцатой строчке — Ханты-Мансийский автономный округ. Там средняя температура составила -10 градусов по Цельсию, а в Саранпауле зафиксировано -22 градуса. Четырнадцатое место — у Красноярского края, его показатели: -9 градусов на территории субъекта в среднем и -50 градусов — в посёлке Попигай. И замыкает третью пятёрку холодных регионов Приморский край. Средняя температура воздуха там составила -8 градусов по Цельсию, а в селе Глубинное -13 градусов.

В «холодном» рейтинге лидирует Республика Саха (Якутия). Средняя температура воздуха там минувшей ночью составила -34 градуса по Цельсию, при этом самый холодный Новый год пришёл к жителям Томтора и Балы. Градусники в этих населённых пунктах показали отметку в -54 градуса. Ямало-Ненецкий автономный округ — на втором месте. Температура воздуха сегодня ночью составила -31 градус по региону и -45 градусов — в Уренгое. На третьей строчке — Магаданская область. При среднем показателе в -30 градусов в регионе зафиксировали температуру воздуха -46 градусов в городе Сусуман.

Четвёртая позиция досталась Республике Тыва с показателем в -27 градусов в среднем по региону и -31 градус — в селе Шамбалыг. Забайкальский край с отметкой в -23 градуса в среднем и -30 градусов в селе Чара занял пятое место рейтинга. Шестую строчку разделили Амурская область и Ненецкий автономный округ. В этих субъектах средний показатель температуры воздуха в новогоднюю ночь одинаковый: - 22 градуса. При этом, в Приамурье самым холодным населённым пунктом стала Олёкма (-32 градуса по Цельсию), а в Ненецком АО — Усть-Кара (-30 градусов).

На седьмой позиции рейтинга — Бурятия с отметкой в -21 градус в целом по региону и -29 градусов в посёлке Иракинда. Восьмая строчка — у Иркутской области (-17 градусов в среднем и -28 градусов сразу в четырёх населённых пунктах: Анга, Залог, Качуг и Бутаково). На девятой позиции — Еврейская автономная область. При средней температуре по региону в -15 градусов, гидрометеослужбы отметили там уровень в -17 градусов Цельсия в Башурово, Пашково и Радде. Как писало РИА «Восток-Медиа», Хабаровский край в «холодном» рейтинге занял 10-е место. В регионе сегодня ночью средняя температура воздуха составила всего -14 градусов, а самый низкий показатель в -27 градусов отметили в посёлке Софийск Верхнебуреинского района.

 
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