В Приморье первым новорождённым в 2017 году стал мальчик

В Приморском крае первым малышом, который родился в новом 2017 году, стал мальчик. Ребёнок появился на свет сегодня, 1 января, в 0:50 в родильном доме № 3 г. Владивостока.

«Роды прошли благополучно. Малыша первым встретил папа, который присутствовал во время родов», — сообщили в медицинском учреждении. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Первенец 2017 года стал вторым по счёту ребёнком в семье.

По информации пресс-службы губернатора и администрации Приморского края, в 01:40 в родильном отделении Черниговской центральной районной больницы появился на свет ещё один мальчик. Малыш весом 2 740 граммов и ростом 50 сантиметров стал первенцем у 31-летней мамы Ольги. В Арсеньеве первого малыша в этом году встретили ровно в 02:00. Мальчик весом 3 килограмма и ростом 51 см стал вторым ребёнком в семье.

Кроме этого, в 03:15 в родильном отделении Хорольской центральной районной больницы родилась девочка весом 2 290 граммов и ростом 48 сантиметров. Малышка стала вторым ребёнком в семье. В городе Артёме первым ребёнком 2017 года стала также девочка. Малышка весом 2 760 граммов и ростом 47 сантиметров появилась на свет в 7:20. Она стала первенцем у 21-летней мамы Дарьи.