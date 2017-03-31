ГИБДД России не будет ни с чем объединяться

Ранее в СМИ появился слух о расформировании и слиянии Госавтоинспекции с другими службами в 2018 году

Информация о грядущем объединении ГИБДД РФ с другими подразделениями не соответствует действительности, пишет utro.ru 30 марта.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ведомство не собирается объединять ГИБДД России с другими полицейскими подразделениями. Ранее в СМИ появился слух о расформировании и слиянии Госавтоинспекции с другими службами в 2018 году.

От источника в правоохранительных органах стало известно, что все реформы возможны не раньше окончания Чемпионата мира по футболу 2018 года.