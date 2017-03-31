В Крыму нашли украшения неандертальцев

Археологи из Кембриджского университета и университета Бордо нашли Крыму кость ворона с насечками

Британские ученые обнаружили древнее украшение на территории полуострова Крым, пишет utro.ru 30 марта.

Археологи из Кембриджского университета и университета Бордо нашли Крыму кость ворона с насечками. Находка была обнаружена на палеолитической стоянке Заскальная VI. Ее возраст составляет около 38-43 тысяч лет.

Находка подтолкнула ученых к мысли, что древнейшим людям, проживавшим на территории Крыма, был присущ эстетический вкус. На найденном украшении – обломке кости ворона – различимы шесть насечек. По мнению исследователей, это одновременно и декоративный элемент, и способ увеличить функциональность инструмента древних людей.