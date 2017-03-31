Главу Нацбанка Татарстана освободили от должности

Уволен руководитель Национального Банка республики Татарстан Мидхат Шагиахметов, пишет utro.ru 30 марта.

Причины увольнения Мидхата Шагиахметова не уточняются.

После начала банковского кризиса в Татарстане в декабре 2016 года сразу несколько банков были переведены под внешнее управление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

В марте текущего года Банк России отозвал лицензии казанского Татфондбанка, Интехбанка и Анкор-банка. Они занимали в банковской системе России 42, 138 и 231 места соответственно.