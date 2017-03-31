Главу Нацбанка Татарстана освободили от должности

Уволен руководитель Национального Банка республики Татарстан Мидхат Шагиахметов, пишет utro.ru 30 марта.
Причины увольнения Мидхата Шагиахметова не уточняются.
После начала банковского кризиса в Татарстане в декабре 2016 года сразу несколько банков были переведены под внешнее управление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».
В марте текущего года Банк России отозвал лицензии казанского Татфондбанка, Интехбанка и Анкор-банка. Они занимали в банковской системе России 42, 138 и 231 места соответственно.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.