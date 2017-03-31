Путин готов встретиться с Трампом на Арктическом совете

Президент РФ Владимир Путин заявил о желании встретиться с американским коллегой в Финляндии, пишет utro.ru 30 марта.

Отвечая на вопрос модератора международного арктического форума в Архангельске, Владимир Путин заявил, что готов принять участие в форуме Арктического совета в Финляндии. Если мероприятие будет подготовлено, он не против встретиться на нем с президентом США Дональдом Трампом.

Путин назвал Финляндию добрым соседом России, имеющим опыт проведения встреч на высшем уровне. Он отметил, Хельсинки – подходящая площадка для организации крупных мероприятий и напомнил о «хельсинском процессе», где в 1975 году были подписаны важные документы.