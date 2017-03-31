РАН: новый налог – "ограбление бедных"

Предложение Минфина РФ по налогам резко раскритиковали в Российской Академии наук (РАН), пишет utro.ru 30 марта.

Минфин России предложил снизить страховой взнос до 22% и повысить НДС на тот же процент. Глава Института экономики РАН Руслан Гринберг назвал этот налоговый маневр «ограблением бедных». Он пояснил, что подобные действия выгодны российскому бюджету, но о запуске экономического роста речи быть не может.

Ранее налоговый маневр «22/22» подверг критике и министр труда и соцзащиты населения Максим Топилин. По его мнению, тогда придется увеличивать трансферты в Пенсионный фонд РФ. Сумма недополученных доходов внебюджетных фондов составит два триллиона рублей.