Инфляция в России в 2017 году составит 3,6-3,8%

По прогнозу Банка России, инфляция в третьем квартале 2017 года может вырасти и до 4%

Зампредседателя ВЭБ Андрей Клепач предполагает инфляцию в России на уровне 3,6-3,8%, пишет utro.ru 30 марта.

Заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач считает, что в нынешнем году уровень инфляции в России будет колебаться в районе 3,6-3,8%. Такие цифры он озвучил в кулуарах Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

По прогнозу Банка России, инфляция в третьем квартале 2017 года может вырасти и до 4%, если нефтяные котировки сохранятся на уровне 55 долларов за баррель.