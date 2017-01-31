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В Москве была совершена попытка рейдерского захвата автостоянки

В Москве была совершена попытка рейдерского захвата автостоянки
Неизвестные с оружием попытались захватить автостоянку
11 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: 360tv.ru

В одном из гаражных кооперативов Москвы неизвестные с оружием попытались захватить автостоянку. Ранен один человек. Об этом пишет utro.ru.

Инцидент произошёл 29 января. На территорию гаражного кооператива ворвались с оружием неизвестные люди. Они несколько раз выстрелили по офисному зданию и пытались зайти внутрь. Попытка рейдерского захвата закончилась тем, что один человек был ранен.

Полицейские задержали на месте происшествия 15 человек. Заведено уголовное дело по факту хулиганства.

 
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