В России в 2 раза увеличится выпуск вертолётов Ка-52 "Аллигатор"

Холдинг "Вертолёты России" в два раза увеличит выпуск боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в 2017 году. Об этом пишет utro.ru.

Увеличение производства вертолётов необходимо для выполнения заказа и начала экспорта. В настоящее время первый летательный аппарат собран и выполняет тестовые испытания. В 2016 году между РФ и Египтом подписан военный контракт на поставку 46 "Аллигаторов".

Вертолёт начал производиться в 2010 году. Его специализация - уничтожение танков, вертолётов, любой наземной и воздушной техники, а также живой силы противника на передовой и в тылу. Ка-52 помимо средств атаки оборудован радиоэлектронной защитой и системой незаметности для радаров.

