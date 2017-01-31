5 миллиардов рублей заплатили пьяные водители в России

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Информацию СМИ предоставил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Артур Парфенчиков
|Фото: 360tv.ru
В России в 2016 году судебные приставы взыскали более пяти миллиардов рублей штрафов с водителей, севших за руль в нетрезвом виде, пишет utro.ru.
В своем Twitter директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Артур Парфенчиков сообщил, что пьяные водители за прошедший 2016 год заплатили более пяти миллиардов рублей в качестве штрафов.
Помимо этого, в сообщении говорится, что в 2016 году сотрудники службы судебных приставов вернули гражданам России 9,7 миллиарда рублей долгов по заработной плате. В 2015 году эта цифра составляла восемь миллиардов рублей.