5 миллиардов рублей заплатили пьяные водители в России

В России в 2016 году судебные приставы взыскали более пяти миллиардов рублей штрафов с водителей, севших за руль в нетрезвом виде, пишет utro.ru.

В своем Twitter директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Артур Парфенчиков сообщил, что пьяные водители за прошедший 2016 год заплатили более пяти миллиардов рублей в качестве штрафов.

Помимо этого, в сообщении говорится, что в 2016 году сотрудники службы судебных приставов вернули гражданам России 9,7 миллиарда рублей долгов по заработной плате. В 2015 году эта цифра составляла восемь миллиардов рублей.