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В Приморье амурская тигрица погибла от истощения

В Приморье амурская тигрица погибла от истощения
Раненая молодая тигрица вышла к людям в окрестностях поселка Лучегорск на севере Приморья
6 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: LiveInternet

На севере Приморья молодая тигрица с ранами и обморожением вышла к людям за помощью, но погибла от истощения ещё до прибытия спасателей, пишет utro.ru.

Раненая молодая тигрица вышла к людям в окрестностях поселка Лучегорск на севере Приморья. Хищница оказалась сильно истощена и обморожена, а её конечности оказались травмированы. Трехлетняя тигрица спряталась под полуприцеп лесовоза на дороге. Водитель транспорта сообщил о ней в департамент охотничьего надзора Приморского края.

Приехавшая на место оперативная группа обнаружила хищницу уже мертвой. Сейчас специалисты АНО "Центр "Амурский тигр" устанавливают причины, по которым тигрица получила ранение и не смогла охотиться. По предположению экспертов, она попала в капкан. Цель охотоинспекторов на данный момент – найти место, где неизвестный браконьер установил ловушку.

 
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