На Ямале в тундре спасатели ищут четырехлетнего ребенка

региональном управлении МЧС рассказали, что ребенок исчез четыре дня назад

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ищут четырехлетнего ребенка, который пропал в тундре четыре дня назад, информирует utro.ru.

Спасатели ЯНАО ищут пропавшего в тундре четырехлетнего ребенка из семьи оленеводов. Известно, что инцидент произошел в Ямальском районе, когда мать оставила малолетнего ребенка в чуме одного меньше чем на час. Обнаружив пропажу, семья при помощи спутникового телефона обратилась в службы спасения.

В региональном управлении МЧС рассказали, что ребенок исчез четыре дня назад. Сейчас его поиски ведутся тремя группами спасателей «Ямалспаса».