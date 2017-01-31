Лыжница Васильева выиграла золото на Универсиаде в Казахстане

Лыжница Лилия Васильева стала первой в гонке на пять километров, которая прошла в рамках Универсиады в Алма-ате. Результат российской спортсменки составил 14,8 минут. Об этом пишет utro.ru.

Второе место на пьедестале почёта заняла российская лыжница Анна Нечаевская, отстав от своей соотечественницы на 13 секунд. Третьей стала Анна Шевченко из Казахстана (отставание от лидера составило 15 секунд).

Последний день Универсиады - 8 февраля. В 2019 году эти соревнования пройдут в Красноярске.