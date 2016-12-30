Приказано ликвидировать: эпоха Спецстроя подошла к концу

Сегодня пятница, 30 декабря 2016 года, 09:12
В Приморье изменилось расписание электричек на время праздников
В Приморье изменилось расписание электричек на время праздников
В пятницу в Хабаровске ожидают небольшой снег
В пятницу в Хабаровске ожидают небольшой снег
Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
Хабаровский "Оливье" оказался одним из самых дорогих в России
Хабаровский "Оливье" оказался одним из самых дорогих в России
Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
Регионы:


Популярное
вчера, 10:18
Владивостокский эвакуаторщик раскурочил дорогой джип
вчера, 13:12
В одно из приморских сёл сегодня забрёл "артёмовский" тигр
вчера, 10:08
Главный новогодний салат обойдётся Владивостоку дороже, чем москвичам
вчера, 13:53
Владивостокцы тушили горящий автобус своими силами
вчера, 17:44
Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов
вчера, 11:54
Для многих владивостокских таксистов 2016 год закончился печально
вчера, 13:28
Проблемой замерзающей пенсионерки в Приморье занялась прокуратура
вчера, 11:07
Из-за корпоративов во Владивостоке исчезли пробки
сегодня, 07:02
Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
вчера, 17:03
В Лазовском заповеднике в Приморье нашли пристанище тюлени ларги

Обсуждаемое
вчера, 10:08
5

Главный новогодний салат обойдётся Владивостоку дороже, чем москвичам
вчера, 10:18
5

Владивостокский эвакуаторщик раскурочил дорогой джип
вчера, 11:54
3

Для многих владивостокских таксистов 2016 год закончился печально
вчера, 13:12
3

В одно из приморских сёл сегодня забрёл "артёмовский" тигр
вчера, 16:01
3

Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов
вчера, 18:01
3

Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
вчера, 09:19
2

Галушка: в 2017-м мы намерены привлечь больше инвестиций из КНР
вчера, 13:28
2

Проблемой замерзающей пенсионерки в Приморье занялась прокуратура
вчера, 14:26
2

Валентин Шуматов: мы продолжим работу по проектам и запустим новые
вчера, 17:44
2

Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 189



Система Orphus

Приказано ликвидировать: эпоха Спецстроя подошла к концу

Приказано ликвидировать: эпоха Спецстроя подошла к концу
Расформирование структуры завершится в июне 2017 года
17 минут назад
Общество | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: ria.ru

Президент России Владимир Путин подписал приказ о полном упразднении Спецстроя. Его функции возьмёт на себя министерство обороны, а саму структуру расформируют до 1 июля 2017 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте федерального правительства.

Согласно официальному документу, основная часть сотрудников Спецстроя также перейдёт в ведение Вооружённых сил России.

«Передать Вооруженным силам Российской Федерации штатную численность военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при упраздняемом Федеральном агентстве специального строительства», — говорится в документе.

Кроме материальной базы и сотрудников, Минобороны также получает в наследство обязательства Спецстроя по исполнению судебных решений. Об этом глава государство упомянул в постановлении.

РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» ранее уже писало, что Спецстрой России заменят восемь унитарных предприятий, а сам он упраздняется. Такое заявление сделал глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии министерства. Докладывая ситуацию в вооружённых силах по итогам уходящего года присутствующему президенту, чиновник остановился на том, какое внимание министерство уделило «преодолению причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, сокращению дебиторской задолженности и устранению сверхлимитного финансирования».

Также Спецстрой России не отчитался по выполнению работ на космодроме Восточный примерно на 30 миллиардов рублей. Ситуацию осложняет и то, что строителям, по предварительным расчётам, не хватает 8,8 миллиарда рублей для завершения всех объектов. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров.

На Дальнем Востоке подразделением Спецстроя России является «Дальспецстрой», дальнейшая судьба которого пока не известна. Однако именно он запомнился крупными скандалами и махинациями, которые привели к срыву сроков сдачи космодрома Восточный в Амурской области.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровском и Приморском краях строительное предприятие возводит жильё для военных. Правда, и там возникают проблемы со сроками, однако власти в диалоге с «Дальспецстроем» стараются искать компромисс. Так, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на пресс-конференции по итогам 2016 года заявлял, что власти региона продолжат поддерживать военных строителей.

«Дальспецстрой», по стечению обстоятельств, на территории края и Дальнего Востока является крупнейшим строительным предприятием. Но он попал в такую сложную ситуацию. У компании большие долги по зарплате. Сотни миллионов. Я с Волкодавом (Юрий Волкодав, начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» — прим. ред.) встречаюсь постоянно, мы с ним вырабатываем различные методы, как их спасти», — заявил глава региона.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru