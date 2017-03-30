Скончался лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов

Сегодня четверг, 30 марта 2017 года, 23:59
В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
Картина дня в Хабаровском крае: магазин "самолётов", пикет и клубника
Картина дня в Хабаровском крае: магазин "самолётов", пикет и клубника
Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:16
Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
сегодня, 07:55
Жительницу Приморья, похудевшую на 50 килограммов, очаровал Малахов
сегодня, 16:05
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
сегодня, 09:05
Приморский океанариум попросил повременить с посещением
сегодня, 15:33
Во Владивостоке четырёх кураторов "синего кита" отправили на лечение
сегодня, 07:01
Очередной циклон надвигается на Приморье
сегодня, 12:00
Хабаровчане требуют отставки нескольких чиновников правительства края
сегодня, 19:18
Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты
сегодня, 11:27
За работу в цирке Владивостока готовы заплатить почти 19 миллионов
сегодня, 11:46
"Лучу-Энергии" удалось найти новых спонсоров

Обсуждаемое
сегодня, 12:16
91

Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
сегодня, 07:55
8

Жительницу Приморья, похудевшую на 50 килограммов, очаровал Малахов
сегодня, 17:32
3

Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
сегодня, 17:55
3

Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии
сегодня, 19:18
3

Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты
сегодня, 20:45
3

В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
сегодня, 15:16
3

Александр Щербаков: коррупция может погрузить всю страну в хаос
сегодня, 16:05
3

В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
сегодня, 02:01
2

ФСО РФ сможет изымать земли для госнужд
сегодня, 13:57
2

Приморец зарабатывал на продаже несуществующих автозапчастей
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда вчера, 19:20
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы вчера, 15:36
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей вчера, 13:26
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз вчера, 09:54
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 597



Система Orphus

Скончался лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов

Скончался лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов
В 1991 году Абрикосов эмигрировал в США
только что
Общество | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: 360tv.ru

Лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов умер в возрасте 88 лет, пишет utro.ru 30 марта.

О смерти советского и американского физика Алексей Абрикосова сообщил бывший министр образования России Дмитрий Ливанов.

Алексей Абрикосов был учеником лауреата Нобелевской премии по физике Льва Ландау. Он окончил физический факультет МГУ, являлся членом Академии наук СССР (сегодня – РАН), Лондонского королевского общества и Национальной академии наук США.

В 1991 году Абрикосов эмигрировал в США. В 2003 году совместно с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом получил Нобелевскую премию по физике за работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru