Скончался лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов

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В 1991 году Абрикосов эмигрировал в США
|Фото: 360tv.ru
Лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов умер в возрасте 88 лет, пишет utro.ru 30 марта.
О смерти советского и американского физика Алексей Абрикосова сообщил бывший министр образования России Дмитрий Ливанов.
Алексей Абрикосов был учеником лауреата Нобелевской премии по физике Льва Ландау. Он окончил физический факультет МГУ, являлся членом Академии наук СССР (сегодня – РАН), Лондонского королевского общества и Национальной академии наук США.
В 1991 году Абрикосов эмигрировал в США. В 2003 году совместно с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом получил Нобелевскую премию по физике за работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.