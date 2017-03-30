В Тюмени мужчина продавал вещи из арендованных квартир

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Ранее он уже был осужден за мошенничество, когда продал несуществующий мотоцикл в сети Интернет
|Фото: sledcom.ru
Тюменские оперативники задержали подозреваемого в серии квартирных краж мужчину. Он продавал хозяйскую мебель из арендованных им квартир, пишет megatyumen.ru 29 марта.
26-летний житель Пензенской области, как предполагают следователи, договаривался с хозяевами об аренде жилья, а затем продавал мебель и бытовую технику из их же квартир. Так он получил более ста тысяч рублей.
21 марта подозреваемый изменил схему: он узнал, что в квартире по улице Бабарынка долгое время никто не проживает, взломал двери и похитил мебель и технику.
УМВД по Тюменской области сообщает, что подозреваемый признал свою вину. Ранее он уже был осужден за мошенничество, когда продал несуществующий мотоцикл в сети Интернет.