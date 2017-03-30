Ударивший полицейского мужчина сел в тюрьму под Тюменью

В колонии он проведет 2 года

Под Тюменью мужчина, применивший силу к стражу порядка, проведет два года в колонии строго режима, пишет megatyumen.ru 29 марта.

В Исетском районе Тюменской области 34-летнему мужчине вынесли приговор за применение насилия к представителю власти. Сергей Пудов ранее уже привлекался к ответственности и признан виновным снова.

8 февраля текущего года Пудова доставили в отделение полиции. Его подозревали в краже денег у односельчанки. Разозлившись, мужчина ударил кулаком в лицо допрашивающего его оперуполномоченного.

Учитывая судимости, Пудову назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима и взяли под стражу в зале суда. Дело о грабеже суд рассмотрит позже.