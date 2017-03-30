В аварии под Тюменью пострадал двухмесячный ребенок

В результате ДТП под Тюменью грудной ребенок получил травму головы, информирует megatyumen.ru 29 марта.
28 марта в городе Заводоуковске перекрестке Центральной и Новой улиц столкнулись Nissan Cube и «Лада» 12-й модели. В областном ГИБДД причиной аварии назвали нарушение очередности проезда на перекрестке.
Двухмесячная девочка, находившаяся в салоне отечественного автомобиля, получила в ДТП травму головы. Более серьезных травм помогло избежать то, что ребенок находился в детской автолюльке и был пристегнут ремнем безопасности.
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