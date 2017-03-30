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Армянское искусство становится модным в России

Армянское искусство становится модным в России
Выставка мастеров импрессионизма укрепила культурные связи
11 минут назад
Культура | Россия
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Фото: newizv.ru

Экспозиция шедевров «Армянский Импрессионизм», открывшаяся накануне в Москве, поражает удивительным наполнением – такое мнение высказали искусствоведы. В музее мецената Бориса Минца выставили 58 полотен 22 мастеров из коллекции Национальной галереи Армении, Музея русского искусства в Ереване и частных коллекций, сообщило издание «Новые Известия».

«Идея музея русского импрессионизма возникла из чувства справедливости. Само это понятие довольно неустойчиво, искусствоведы о нём спорят. Раньше я собирал картины по принципу «что нравится, то и покупаю», теперь занялся этим направлением целенаправленно», – рассказал основатель первого в своём роде частного музея. Борис Минц и директор галереи Юлия Петрова на этот раз удивили публику первым международным проектом.


 

Егише Тадевосян. «Лодки. Трапезунд» (1906)

Мастера армянской живописи, начиная с Айвазовского, всегда были на виду в мировом искусстве. Между тем, считают организаторы вернисажа, художники Армении XXвека нуждаются в большей «рекламе». А художник Вардгес Суренянц с его портретом Анны Идельсон так вообще вдохновил видавшую виды московскую богему.

«Палитра представленных художников, их тонкий стиль и прекрасная школа дали возможность импрессионизму армянских художников достойным образом присутствовать на живописном рынке начала двадцатого века. Когда ты входишь в зал – возникает ощущение того, что оказался на Монмартре», – сказал член попечительского совета музея, один из вдохновителей выставки Рубен Геворкян.


 

Рафаэл Шишманян. Вид на поле. Стога сена. 1913. Картон, масло. Национальная галерея Армении, Ереван

Музей Бориса Минца одной из своих задач сейчас ставит не просто «модный» показ художественных шедевров, но и просветительскую работу, укрепление международных культурных связей.

(На иллюстрации анонса: Мартирос Сарьян. Домик в саду. 1935.)

 
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