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ФСО РФ сможет изымать земли для госнужд

ФСО РФ сможет изымать земли для госнужд
Соответствующий указ 29 марта подписал президент РФ Владимир Путин
6 минут назад
Общество | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Теперь Федеральная служба охраны (ФСО) имеет право изымать земельные участки, которые необходимы государству. Соответствующий указ 29 марта подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет utro.ru.

На основании нового указа ФСО обладает достаточными полномочиями для того, чтобы изымать землю для нужд государства с целью строительства и реконструкции административных зданий, необходимых для работы ведомства. Раньше у ФСО было право бессрочного пользования землей.

 
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