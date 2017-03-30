Николай Носков очнулся в реанимации

Певец Николай Носков пришел в сознание после перенесенного инсульта, пишет utro.ru 29 марта.

29 марта в частном подмосковном госпитале Николай Носков пришел в себя и начал дышать самостоятельно. Медики отмечают, что состояние 61-летнего певца стабилизировалось, и его жизни на данный момент ничто не угрожает.

Бывший солист группы «Парк Горького», российский певец Николай Носков 28 марта пережил инсульт и был доставлен в больницу 28 марта. Некоторое время он находился подключенным к аппарату жизнеобеспечения.

Теперь певца ожидают длительное лечение и реабилитация.