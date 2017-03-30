Между Тюменью и Ханты-Мансийском столкнулись легковушка и грузовик

На трассе, связывающей Тюмень с Ханты-Мансийском, в ночное время суток столкнулись «Жигули» и MAN, пишет megatyumen.ru 29 марта. 28 марта около часа ночи на 261 километре трассы «Жигули» седьмой модели выехали на встречную полосу, спровоцировав аварию с грузовиком MAN. По предварительным данным, мужчина, управлявший отечественным автомобилем, мог уснуть за рулем. В результате ДТП у 26-летнего водителя «семерки» диагностированы множественные тяжелые травмы головы, тела и конечностей. Житель села Уват, по информации областной Госавтоинспекции, был доставлен в тобольскую больницу в состоянии комы.

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