Между Тюменью и Ханты-Мансийском столкнулись легковушка и грузовик

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Водитель легкового автомобиля был доставлен в тобольскую больницу в состоянии комы
|Фото: megatyumen.ru
На трассе, связывающей Тюмень с Ханты-Мансийском, в ночное время суток столкнулись «Жигули» и MAN, пишет megatyumen.ru 29 марта.
28 марта около часа ночи на 261 километре трассы «Жигули» седьмой модели выехали на встречную полосу, спровоцировав аварию с грузовиком MAN.
По предварительным данным, мужчина, управлявший отечественным автомобилем, мог уснуть за рулем.
В результате ДТП у 26-летнего водителя «семерки» диагностированы множественные тяжелые травмы головы, тела и конечностей. Житель села Уват, по информации областной Госавтоинспекции, был доставлен в тобольскую больницу в состоянии комы.