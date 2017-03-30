В Тюмени именинник врезался в столб

В Тюмени, после празднования своего дня рождения, водитель устроил ДТП, пишет megatyumen.ru 29 марта.
28 марта 47-летний тюменец отметил собственный день рождения и после сел за руль «под градусом». Около половины второго дня его автомобиль «Лада Гранта» въехал в столб на пересечении улиц Чаплина и Сибирской.
При прохождении освидетельствования показания алкотестера составили 0,77 миллиграмм на литр. Как стало известно из данных областной Госавтоинспекции, в результате аварии мужчина получил травмы лица и головы.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.