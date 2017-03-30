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Союз журналистов России требует извинений от Навального

Союз журналистов России требует извинений от Навального
Тот публично оскорбил издание "Блокнот Волгограда"
полчаса назад
Общество | Россия
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Фото: мойпутин.рф

Союз журналистов России (СЖР) требует от российского политика Алексея Навального извинений за оскорбления в адрес волгоградских журналистов, пишет 29 марта utro.ru.

Во время визита в Волгоград Алексей Навальный публично назвал журналистов издания «Блокнот Волгограда» «проститутками». Позже он уточнил, что не имел в виду конкретных людей.

В СЖР считают, что нельзя отстаивать свободу слова в числе других либеральных ценностей и при этом оскорблять представителей средств массовой информации, которые выполняют свою работу.

Также в Союзе журналистов рассказали, что сожалеют по поводу однобокой трактовки Навальным понятия «свобода слова».

 
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