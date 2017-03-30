РПЦ назвала референдум по Исаакию "правовым нонсенсом"

Владимир Легойда аргументировал позицию тем, что под вопрос будет поставлена целесообразность соблюдения федерального закона

В РПЦ заявили, что референдум о передаче Исаакиевского собора станет правовым нонсенсом, пишет utro.ru 29 марта.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда аргументировал позицию тем, что под вопрос будет поставлена целесообразность соблюдения федерального закона. Речь идет о ФЗ №327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

По словам представителя РПЦ, церковь уже ответила на все «конструктивные опасения» о перспективах передачи ей Исаакиевского собора, и референдум станет попыткой перевести вопрос обратно в неконструктивное русло.